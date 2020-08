Calciomercato Roma, il Cagliari accelera per Juan Jesus

Calciomercato Roma, il Cagliari cerca di accelerare la trattativa per riuscire ad acquistare al più presto il difensore brasiliano Juan Jesus

Come già anticipato nelle scorse settimane da AsRomalive, l’arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari potrebbe generare un asse caldo di calciomercato tra i rossoblù e la Roma. In quest’ottica il primo rinforzo richiesto dal tecnico pescarese risponde al nome di Juan Jesus.

Non è una novità per il club del presidente Tommaso Giulini che già nei mesi scorsi era stato sulle tracce del difensore brasiliano, senza tuttavia riuscire a concretizzare la trattativa.

Discorso diverso, invece, in questo momento. I giallorossi vogliono liberarsi di alcuni calciatori in esubero, sia per motivazioni tecnica, sia per quanto riguarda le questioni di bilancio.

Non è un mistero che Juan Jesus sia sulla lista dei partenti. Il centrale ormai è da tempo fuori dai progetti di mister Fonseca che alla ripresa del campionato post lockdown non l’ha mai praticamente preso in considerazione.

Calciomercato Roma, Cagliari forte su Juan Jesus

Nel frattempo, nelle ultime ore, sembra che il passaggio di Juan Jesus al Cagliari possa concludersi in breve tempo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i rossoblù e la Roma starebbero cercando un’intesa per il passaggio a titolo definitivo del difensore brasiliano in Sardegna.

Il nodo da sciogliere nella trattativa, sarebbe legato all’ingaggio del calciatore, che risulta essere fuori portata per le casse della società sarda. Viceversa, Juan Jesus ha ancora un altro anno di contratto con i giallorossi, e la sua cessione darebbe una boccata d’ossigeno al bilancio del club capitolino.

Sempre secondo Gianluca Di Marzio, dopo il tramonto dell’ipotesi Parma, un’altra pista che rimarrebbe comunque aperta per la cessione di Juan Jesus, sarebbe quella che porta al Genoa

Le altre trattative tra Roma e il Cagliari potrebbero riguardare un eventuale trasferimento di Alessandro Florenzi alla corte di Eusebio Di Francesco e un approdo nella Capitale del portiere Alessio Cragno.

