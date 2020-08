Calciomercato Roma, il giornalista Luca Momblano lancia una ipotesi di scambio tra i giallorossi e la Juventus nell’ottica delle plusvalenze

Il calciomercato ai tempi dell’emergenza coronavirus metterà sicuramente in crisi quasi tutte le società. Quando si aprirà a settembre la prossima finestra per quanto riguarda le compravendite, risulta difficile immaginare uno scenario con acquisti a suon di milioni.

Anche i club che possiedono una robustissima solidità economica, saranno obbligati a ridimensionarsi rispetto agli anni passati. Più che prevedibile ipotizzare un mercato fatto di scambi che generano plusvalenze importanti.

Questo non rappresenta una novità per la Roma che ormai da anni cerca di imbastire le trattative sempre tenendo un occhio vigile nei confronti del proprio bilancio. Anche con l’arrivo della nuova proprietà texana le cose non dovrebbero cambiare di tanto

Calciomercato Roma, ipotesi scambio De Sciglio – Kolarov

Una suggestiva ipotesi di scambio è stata lanciata da Luca Momblano durante una intervista a Malpensa24. Alla domanda sulle possibili plusvalenze future tra la Roma e la Juventus il giornalista ha risposto: “Dovessero trovarne una, nell’ottica di un mercato intelligente, penserei a uno scambio tra De Sciglio e Kolarov. Con plusvalenza per entrambi di una ventina di milioni di euro. Ma è solo un’impressione.”

