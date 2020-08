La Juventus non molla Dzeko e sfida l’Inter, la Roma punta Milik e valuta uno scambio con il Napoli

In un calciomercato atipico che si protrarrà fino al 5 ottobre, il reperimento di una punta centrale è la priorità per diversi club europei. Edin Dzeko resta molto corteggiato da Inter e Juventus, mentre Milik è al centro di un vero e proprio intreccio di mercato. L’attaccante polacco ha da tempo un’intesa verbale con i bianconeri e flirta con l’Atletico Madrid, ma la Roma non ha alcuna intenzione di mollare la presa, con o senza l’addio dell’attaccante bosniaco.

Calciomercato Roma, prove di scambio per Milik

L’ex Ajax viene valutato non meno di 40 milioni di euro e se sul fronte bianconero Bernardeschi non sembra convinto di accasarsi in Campania, sul fronte giallorosso Under ha già detto sì al club di De Laurentiis, che vorrebbe inserire anche Veretout nella trattativa. Sul centrocampista francese, per ora, c’è un veto, ma come potenziale seconda contropartita da offrire a Gattuso, da Trigoria hanno indicato uno tra Cristante e Florenzi.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!