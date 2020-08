Continuano le voci sul prossimo direttore sportivo e l’eventuale cambio di allenatore in casa Roma, occhio alla coppia Conte-Paratici

Mentre l’attesa per il closing della cessione della Roma sta per finire (17 agosto), le voci di calciomercato continuano ad impazzare. Sono tanti, infatti, i tasselli che i Friedkin dovranno mettere a posto prima dell’inizio della nuova stagione e tra questi c’è sicuramente quello relativo al ruolo di direttore sportivo. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘malpensa24.it’, Luca Momblano ha fatto il punto della situazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Sarri dà l’ok al trasferimento. E Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Il Tempo: confermati i contatti con Planes

Calciomercato Roma, Momblano: “Paratici non tramonta”

Nonostante le smentite di rito, secondo il giornalista, sempre molto vicino alle vicende di casa bianconera, l’ipotesi Paratici resta molto concreta. “La nota di agenzia che la Juve ha scelto di diffondere non va sottovalutata. Si tratta di una modalità non usuale e quindi non si può non prendere in considerazione. Sicuramente ha un valore. A sensazione però non è una storia conclusa. La ristrutturazione societaria alla Juventus porterà grosse sorprese. Senza quella nota, direi più una conferma di forma che di sostanza. Il chiacchiericcio sul malcontento di Paratici resiste. Direi da ambo le parti, anche della Juve verso Paratici. Che Paratici abbia l’offerta della Roma lo sanno anche i muri e si tratta di un’offerta molto importante. Il suo arrivo non precluderebbe l’arrivo di un secondo dirigente con Paratici che sarebbe capo dell’area sportiva”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nome eclatante per la difesa

Calciomercato Roma, Momblano su Paratici-Conte

Al nome di Paratici è però legata anche una suggestione in panchina: “Di Conte non ho notizie in chiave Roma. Ho letto che si era incontrato con Paratici prima di Inter-Atalanta. Un incontro che ovviamente non poteva essere in chiave Juventus perché Conte a Torino non era un’ipotesi quest’anno. Quindi doveva essere qualche altra ipotesi di lavoro”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!