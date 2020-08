Calciomercato Roma, uno dei nomi caldi per la difesa giallorossa sarebbe a un passo dall’accordarsi con la squadra portoghese del Benfica

Tra i reparti che la Roma dovrà necessariamente sistemare in vista della prossima stagione c’è sicuramente la difesa. Il mister Fonseca ha fatto capire chiaramente che il modulo a tre adottato alla ripresa del campionato dopo il lockdown, sarà la strada da seguire anche nella prossima stagione.

Per fare ciò i giallorossi hanno bisogno di rinforzare in maniera corposa il reparto arretrato sia per quanto riguarda la qualità, sia per quanto riguarda la quantità. In più di una occasione il tecnico portoghese ha dovuto fare i conti con una coperta troppo corta e spesso è toccato a Kolarov giocare come centrale di sinistra nella linea a tre.

Facendo un po’ i conti, allo stato attuale gli unici due difensori sicuri di rimanere nella Capitale il prossimo anno sono Mancini e Ibanez. Per il resto è tutto in bilico, a partire dal portiere.

L’ultimo errore commesso da Pau Lopez in Europa League non ha fatto altro che inasprire le critiche nei suoi confronti da parte di un ambiente che non lo considera un acquisto degno del prezzo che è stato pagato.

Calciomercato Roma, Vertonghen verso il Benfica

Dopo la recente fumata nera con il Manchester United, la Roma potrebbe fare un ulteriore tentativo per riportare a Trigoria Chris Smalling. Nel corso dell’estenuante trattativa con i “Red Devils” la Roma aveva intanto mosso decisi passi in avanti per riuscire ad acquistare un centrale di sicura esperienza come Jan Vertonghen.

Il destino del centrale belga, svincolatosi dal Tottenham, sembra però sia lontano dalla Capitale. Infatti, secondo quanto riportato sul suo sito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il 33enne sarebbe molto vicino ad accordarsi con il Benfica che offrendogli tre anni di contratto avrebbe battuto la concorrenza dei giallorossi che invece sarebbero fermi a due con una opzione per il terzo.

