La Roma sta per vivere una nuova fase della sua storia. Dan Friedkin è pronto a diventare ufficialmente nuovo proprietario del club.

L’imprenditore texano non sembra avere in mente grandi rivoluzioni, almeno nel periodo breve. Il club giallorosso dovrebbe continuare con Fonseca come allenatore e con Fienga come Ceo. Per il momento il ruolo di direttore sportivo sarà affidato a Morgan De Sanctis. Toccherà all’ex portiere e oggi dirigente giallorosso imbastire le trattative di acquisti e cessioni nelle prossime settimane. Questo tuttavia non toglie il fatto che la Roma dovrà presto dotarsi di una figura dirigenziale molto esperta in chiave calciomercato.



LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, dal Portogallo: Fonseca non è a rischio

Roma, cercasi nuovo direttore sportivo

Sono stati davvero i nomi tirati in ballo in questi ultimi giorni come futuri ds giallorossi. Sabatini e Pradè però si sono tirati fuori, rimarranno nei rispettivi club. Si guarderà altrove e, sfumato il sogno Paratici, è spuntato il nome di Piero Ausilio, attualmente all’Inter. Ma c’è anche un’altra pista.

Il Tempo ha infatti confermato i contatti tra Friedkin e Ramon Planes. Che ricopre il ruolo di segretario tecnico nel Barcellona, braccio destro del direttore sportivo Abidal. Un uomo di grande esperienza: ha 52 anni ed ha lavorato in diversi club della Liga prima di approdare ai blaugrana. C’è anche lui tra i papabali nuovi dirigenti giallorossi dell’era Friedkin.

Una pista, quella di Planes, che confermerebbe indirettamente la pista Pochettino, con cui ha lavorato ai tempi di Espanyol e Tottenham.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, le cessioni rimangono una priorità

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!