Il calciomercato della Roma sta davvero entrando nel vivo nel corso di queste settimane che precedono l’inizio dei vari campionati.

Del resto il tempo è davvero poco. A fine agosto partiranno già i ritiri delle squadre e gli allenatori sperano di avere a disposizione gran parte dell’organico per poter lavorare sul campo. I giallorossi sono impegnati non solo a cedere alcuni elementi che non fanno più parte dei piani tecnici del club, ma anche a trovare una sistemazione a tanti giovani. Ragazzi delle squadre giovanili che hanno la necessità di crescere altrove, avendo una chance per maturare con la speranza magari di poter tornare da protagonisti nella capitale.



Calciomercato Roma, Celar rimane in serie B

Dal vivaio della Roma tanti calciatori hanno spiccato il volo verso il professionismo e sarà così anche quest’anno. Nel frattempo stanno già arrivando alcune cessioni ufficiali.

Andrea Chiossi, portiere classe 2002 che vestiva la maglia della Roma Under 18, è stato ceduto in prestito al Modena in serie C. Stessa categoria nella quale giocherà Stefano Greco, portiere classe 1999. Dopo l’esperienza con la Vibonese ora vestirà la maglia della Pro Patria.

Rimane invece in serie B Zan Celar, centravanti sloveno cresciuto nella Roma Primavera. Nella passata stagione aveva iniziato nel Cittadella per poi passare alla Cremonese, dove ha segnato 2 gol in campionato. L’attaccante rimarrà ancora per una stagione in grigiorosso, con la speranza di poter continuare nel suo percorso di crescita. A ufficializzarlo lo stesso club.

