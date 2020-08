CALCIOMERCATO ROMA DZEKO JUVENTUS – Notizia rimbalzata nella giornata di ieri, quella di un interessamento da parte della Juventus per Edin Dzeko. Il futuro del 34enne centravanti bosniaco, che da cinque stagione si prende in carico tutto il reparto offensivo giallorosso, potrebbe essere ai titoli di coda.

Calciomercato Roma, Dzeko si offre alla Juve?

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano alla trasmissione ‘Boom boom mercato’ sul canale di ‘Juventibus’, ci sarebbero stati contatti molto avviati tra le parti: “Emissari della Juventus hanno incontrato gli agenti di Dzeko, pare che il bosniaco stia considerando la partenza, pare averne le tasche piene. Vuole provare a vincere in questi ultimi due o tre anni di carriera. Lui si sarebbe offerto e la Juve avrebbe ammiccato. Dzeko non esclude Milik, perché Dzeko e Ronaldo hanno 69 anni in due. Su Morata nessuna conferma, si è proposto Mandzukic“

Juventus-Dzeko, le ultime di ASRL

Secondo le informazioni in nostro possesso, la suggestione Dzeko-Juve nasce da un noto intermediario, ma sia il giocatore che la famiglia dello stesso, hanno sempre affermato di trovarsi molto bene nella capitale. Ad oggi non ha fatto alcuna richiesta di cessione.

