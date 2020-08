Calciomercato Roma, contatti per il terzino polacco

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i giallorossi sarebbero sulle tracce di un terzino polacco della Dinamo Kiev

Mentre ci si avvicina al closing per il passaggio di società da James Pallotta al gruppo Friedkin, la Roma continua a muoversi sottotraccia nell’ambito del calciomercato. Il diktat principale rimane sempre quello di cedere qualche giocatore per sfoltire la rosa e far quadrare i conti nel bilancio.

E’ normale però che i giallorossi continuino anche a monitorare la situazione che riguarda le trattative in entrata. Nonostante la poltrona da direttore sportivo sia ancora vacante, la società capitolina segue sempre alcune piste che potrebbero rivelarsi importanti per il rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione.

Uno dei ruoli che si sta cercando in maniera più concreta è quello che riguarda il terzino destro. Nelle scorse settimane ci sono stati alcuni rumors riguardanti possibili profili (vedi Bellerin dell’Arsenal), e anche oggi è arrivata un’altra indiscrezione.

Calciomercato Roma, i giallorossi seguono Tomasz Kediora

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla sul proprio sito, la Roma avrebbe avviato i contatti con il club ucraino della Dinamo Kiev per il terzino destro Tomasz Kediora. Classe ’94, Kediora è anche un giocatore della nazionale polacca.

La cosa sicura è che comunque su quella fascia sono in corso grandi manovre, basti pensare alle posizioni che riguardano Florenzi, Karsdorp, Bruno Peres e Santon che risultano essere tutte in bilico.

