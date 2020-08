Calciomercato Roma, manovre azzardate a centrocampo

Il calciomercato della Roma sta davvero per entrare nel vivo. Con le cessioni che rimangono una priorità del club per fare cassa.

La linea mediana sembrava l’unico reparto da non rivoluzionare nel corso di questa breve pausa tra una stagione e l’altra. E invece potrebbero esserci diversi cambiamenti in quella zona del campo. Anche perché ci sono giocatori giallorossi che fanno gola ad altri club.



Calciomercato Roma, pressing Arsenal per Diawara

Uno di questi è il centrocampista Amadou Diawara, arrivato appena la scorsa estate dal Napoli nell’ambito della cessione dei partenopei di Manolas. Il centrocampista è finito nel mirino dell’Arsenal, pronto ad una offerta di 20 milioni per strapparlo ai giallorossi come rivela Il Corriere dello Sport. I rapporti con il club londinese sono buoni e l’affare potrebbe andare in porto. Cessione che non prevede l’inserimento di Torreira nella trattativa. In primis perché i giallorossi sono intenzionati a monetizzare l’eventuale cessione. E poi per l’ingaggio dell’ex Sampdoria, ben 4 milioni di euro a stagione.

Ma non si esclude anche la cessione di Veretout, qualora arrivasse un’offerta importante da parte del Napoli. Con i soldi incassati la Roma partirebbe all’assalto di Castrovilli, mediano della Fiorentina. E nella trattativa potrebbe inserire anche dei giocatori graditi ai viola come Calafiori e Florenzi. E Fonseca potrebbe anche “promuovere” Villar, giocatore che piace tanto al tecnico portoghese e che è cresciuto tantissimo in questi mesi italiani.

