Calciomercato Roma, l’Inter è interessata all’acquisto di un terzino sinistro che è anche un obiettivo giallorosso

Tra rumors e trattative concrete, gli affari di calciomercato sono ogni giorno in movimento. Anche se la finestra si aprirà ufficialmente a settembre, parecchi club sono già al lavoro per progettare il proprio futuro e magari riuscire a battere sul tempo le altre squadre concorrenti.

La Roma, come è ormai noto, è alle prese soprattutto con la trattativa per il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin. Dopo l’accordo preliminare tra le parti firmato nella scorsa settimana, la chiusura definitiva per la cessione societaria è prevista per l’inizio della prossima settimana.

Nonostante questo la società capitolina sta già muovendo dei passi in ottica calciomercato. Sicuramente quello che al momento preme di più alla dirigenza giallorossa è il discorso riguardante la vendita di alcuni calciatori per far quadrare i conti in cassa.

La lista dei possibili partenti è abbastanza lunga, ma, nello stesso tempo, l’occhio resta vigile sui possibili giocatori in entrata. Sono diversi gli obiettivi seguiti dalla Roma per cercare di rinforzare la squadra e uno di questi sembra sia finito anche nel mirino dell’Inter.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Mykolenko

Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse dei giallorossi nei confronti di Vitaliy Mykolenko terzino sinistro della Dinamo Kiev. Secondo Gianluca Di Marzio l’esterno basso sarebbe finito anche nei radar dell’Inter. I nerazzurri in realtà, come prima scelta per la fascia sinistra vorrebbero Emerson Palmieri, ma l’affondo decisivo per l’ex romanista arriverà al termine dell’Europa League.

Mykolenko nell’ultima stagione in Ucraina ha realizzato 4 gol e fornito sette assist ai propri compagni. Il suo profilo è seguito anche da alcuni club inglesi di Premier League.

