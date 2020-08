Le strade di Roma e Napoli continuano ad intrecciarsi in sede di calciomercato, attenzione anche alle mosse in difesa

Dopo Milik, Veretout e Under, i discorsi di calciomercato tra Napoli e Roma sembrano destinati ad allargarsi. Alle prese con la cessione di Koulibaly, il club azzurro sta cercando rinforzi in difesa e potrebbe entrare ancora una volta in rotta di collisione con le strategie giallorosse. Tra i nomi seguiti, c’è anche quello di Gabriel del Lille, ma Giuntoli sta seguendo altri due profili che sono sui taccuini romanisti nel caso in cui non dovesse sbloccarsi nemmeno dopo il closing l’affare Smalling.

Calciomercato Roma, radar su Pezzella e Otamendi

In trattative con il Napoli già dalla scorsa primavera, German Pezzella ha di recente rifiutato il Valencia perché vuole restare in Italia e il suo nome sta tornando di moda anche dalle parti di Trigoria. Di recente, inoltre, tramite alcuni intermediari è stato proposto sia ai campani che ai capitolini il profilo di Nicolas Otamendi. Chiuso dal nuovo arrivo Ake e dall’eventuale acquisto di Koulibaly, il difensore argentino è stato messo sul mercato a prezzo di saldo (la richiesta è passata da 17 a 9 milioni di euro), ma il suo problema è rappresentato dall’elevato ingaggio percepito. Solo con un taglio sostanziale, il calciatore diventerebbe alla portata dei club italiani.

