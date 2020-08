La Roma è impegnata nell’operazione cessioni e tra i giocatori destinati a partire ci sono anche i portieri, le ultime su Olsen

Brusca frenata nelle trattative per la cessione di Robin Olsen. Rientrato dal prestito al Cagliari, il portiere svedese è destinato a lasciare nuovamente la Roma, ma trovargli una sistemazione non è affatto semplice. Nei giorni scorsi è iniziata una trattativa con il Celtic che, tuttavia, sembra ormai destinata alla fumata nera definitiva. Secondo ‘Il Tempo’, infatti, il club scozzese ha chiesto il calciatore in prestito, chiedendo anche la partecipazione del club giallorosso al pagamento dell’ingaggio.

Calciomercato Roma, salta Olsen

Una proposta ritenuta irricevibile dal club capitolino che cercherà ora un’altra sistemazione per l’ex Copenhagen. Nei giorni scorsi, anche il Bayer Leverkusen ha chiesto informazioni sul portiere, ma non ha ancora deciso se affondare il colpo.

