Calciomercato Roma, giallorossi a caccia del portiere

Il calciomercato della Roma potrebbe anche vedere un cambio tra i pali giallorossi. Non è infatti da escludere la cessione di Pau Lopez.

Il portiere spagnolo nel finale di stagione non ha avuto un rendimento positivo, troppe le incertezze che sono costate caro alla Roma. Una su tutte quella commessa nell’ottavo di finale di Europa League contro il Siviglia. Una parata che sembrava semplice e che invece ha visto il pallone finire in fondo al sacco. La Roma spera arrivi un’offerta importante per lui, che superi i 20 milioni di euro. Altrimenti rimarrà in giallorosso. Ad ogni modo si guarda comunque a diverse soluzioni in caso di sua partenza.



Calciomercato Roma, da Meret a Musso altri nomi per la porta

Il Messaggero ha fatto il punto sulle possibili opzioni per i pali. Il quotidiano ha rivelato che a De Sanctis piace molto Meret e dunque non è da escludere che si possa fare un tentativo per imbastire uno scambio. Ma ci sono anche altri numeri uno che stuzzicano la fantasia, ovvero Cragno del Cagliari e Musso dell’Udinese. Per entrambi gli estremi difensori però la valutazione è abbastanza alta, supera i 20 milioni di euro. Ancor più alto è il prezzo di Gollini dell’Atalanta di Gasperini. Per questo motivo l’opzione più importante rimane Sirigu, che pare destinato a lasciare il Torino. Anche se il quotidiano non esclude nemmeno il nome di Perin.

