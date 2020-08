CALCIOMERCATO ROMA PEROTTI FENERBAHCE – Dopo Maxime Gonalons, confermato dal Granada, e la trattativa ai dettagli per l’approdo al Cagliari di Juan Jesus, continua a sfoltirsi la rosa della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Perotti al Fenerbahce

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Sercan Hamzaoğlu sul proprio profilo Twitter, si sta per chiudere la trattativa tra il club turco e quello capitolino per il trasferimento di Diego Perotti. Dopo quattro stagioni e mezzo potrebbe essere stata l’ultima quella dell’esterno offensivo argentino.

Rendimento Perotti Roma

In questa stagione ha totalizzato 26 presenze con la maglia giallorossa, realizzando sei reti e fornendo quattro assist. Non è stata una stagione fortunata per ‘El Monito’, il quale da un paio di anni è alle prese anche con alcuni infortuni. Su di lui anche il papà aveva parlato del suo futuro, con un possibile ritorno in patria, in Argentina.

Fenerbahçe, Roma’nın Arjantinli oyuncusu Perotti’nin transferinde sona geldi. Roma Kulübü ve oyuncuyla anlaşma çok yakın. — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 12, 2020

