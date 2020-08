Calciomercato Roma, l’agente di mercato Mino Raiola è sbarcato nella Capitale ed è stato anche a Trigoria per trattare alcuni affari che riguardano i suoi assistiti

Il calciomercato della Roma si muove al momento sottotraccia. La trattativa per il cambio di proprietà e la mancanza di un direttore sportivo costringono in questo periodo il Ceo Guido Fienga a portare avanti delle operazioni tenendo un profilo basso.

In particolare si cerca di affidarsi ad intermediari, agenti e consulenti vicino al club. Uno di questi risponde al nome di Mino Raiola che può essere considerato a tutti i titoli un peso massimo nell’ambito degli agenti sportivi.

Secondo Forzaroma.info, Raiola, che è giunto nella Capitale per stare vicino al suo assistito De Light operato alla spalla, è stato anche a Trigoria per parlare con Fienga di alcune trattative riguardanti dei calciatori da lui seguiti.

Calciomercato Roma, Raiola ha parlato di Kluivert e Areola

Al primo posto nei colloqui c’è stato il nome di Justin Kluivert. Il calciatore è uno dei presenti sulla lista dei papabili a lasciare la Roma. I giallorossi vorrebbero fare cassa con lui, ma al momento non sembrano esserci club disposti ad investire sul calciatore una cifra importante. Raiola ha cercato di capire se per quanto riguarda l’attaccante, ci sia anche l’ipotesi di una sua permanenza nella Capitale. Ipotesi che però al momento appare assai improbabile.

Sempre secondo forzaroma.info, durante i colloqui pare sia rispuntato fuori il nome di Areola. Il portiere era stato accostato alla Roma già negli anni passati Raiola lo avrebbe di nuovo offerto ai giallorossi come soluzione low cost in vista della partenza di Pau Lopez. Questa situazione sembra però destinata a restare in fase di stand by fino alla nomina del nuovo direttore sportivo

