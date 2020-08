CALCIOMERCATO ROMA PEZZELLA FIORENTINA – Altro obiettivo che sfuma in casa giallorossa. A caccia di un difensore in grado di guidare il reparto difensivo capitolino, come lo ha fatto Chris Smalling fino a qualche giorno fa (trattativa che potrebbe riaprirsi dopo il closing dell’arrivo della nuova proprietà, ndr), la compagine di Paulo Fonseca si vede sfumare un obiettivo della difesa.

Calciomercato Roma, sfuma Pezzella

Infatti, come riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, German Pezzella rimarrà alla Fiorentina. Da un anno circa tra i possibili nuovi acquisti del mercato giallorosso, il centrale argentino classe ’91 prolungherà il proprio contratto in scadenza nel giugno 2022 con la viola.

Rendimento Pezzella Fiorentina

In stagione il 29enne centrale ha totalizzato 34 presenze, realizzando tre gol e fornendo anche due assist. Su di lui c’erano anche Napoli e Valencia.

