Cessione Roma, dopo l’accordo preliminare per l’acquisto della società giallorossa, i legali di Friedkin arriveranno lunedì a Roma per il closing definitivo

Il passaggio di consegne definitivo della Roma da James Pallotta al gruppo Friedkin avverrà lunedì. Secondo quanto riportato infatti nell’edizione odierna de Il Tempo, i rappresentanti legali del gruppo texano sbarcheranno nella Capitale il 17 agosto e apporranno le fatidiche firme per la chiusura dell’affare.

Gli avvocati andranno sabato a Londra per sistemare le ultime carte e dopo giungeranno Roma dove l’appuntamento è fissato presso studio legale Chiomenti di Roma, che si trova vicino al Quirinale in via Ventiquattro maggio.

A causa delle restrizioni sui viaggi per l’emergenza coronavirus, Dan e Ryan Friedkin dovranno rimandare, almeno per il momento, il loro approdo in Italia, anche se in realtà il figlio del magnate si trova già in Europa da giorni.

Cessione Roma, le prime mosse di Friedkin

Dopo la fine dell’era Pallotta ci sarà da mettersi subito al lavoro. Sempre secondo Il Tempo, Dan e Ryan, al quale sarà affidata la gestione della società giallorossa, come prima cosa nomineranno immediatamente 7 amministratori, tra cui figura il nome del banchiere romano Barnaba, e poi completeranno il nuovo cda nell’assemblea che sarà convocata probabilmente a ottobre.

Per quanto riguarda il discorso tecnico invece, il primo nodo da sciogliere è quello del direttore sportivo. Per il momento il calciomercato viene seguito da Fienga e De Sanctis, ma la nuova proprietà ha già avviato contatti con alcuni candidati. Negli ultimi giorni sembra molto calda la pista che porta a Ramon Planes, attuale segretario tecnico del Barcellona.

Tuttavia però, non è da escludere nessuna ipotesi per il futuro. Può darsi anche che toccherà proprio a Fienga e De Sanctis portare a termine questo mercato per poi magari prendere altre strade.

