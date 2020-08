Calciomercato Roma, le possibili destinazioni di Florenzi: futuro in Serie A

Il calciomercato della Roma vedrà nelle prossime settimane diverse cessioni e una di queste sarà quella di Alessandro Florenzi.

Il jolly romano, ex capitano della squadra, è rientrato nella capitale dopo l’esperienza fatta in prestito al Valencia. Il club spagnolo non lo ha riscattato e dunque ora bisognerà trovare una nuova sistemazione. Nella Liga il calciatore non ha avuto modo di mettersi in mostra, complice anche il lockdown che ha stravolto quella che per lui era un trasferimento volto a conquistare un posto ai prossimi Europei. L’impossibilità di poter giocare sempre titolare infatti lo aveva portato alla decisione di lasciare la “sua” Roma.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Raiola nella capitale per due suoi assistiti

Calciomercato Roma, piste italiane per Florenzi

Quale sarà il futuro di Florenzi? Si era pensato per lui anche di un possibile nuovo coinvolgimento in giallorosso, visto che Fonseca ha cambiato modulo e il 3-4-2-1 sembra essere più adatto alle sue caratteristiche di esterno. Ma il suo destino sembra essere lontano dalla Roma.

Sullo sfondo ci sono sempre gli Europei e il calciatore vuole disputarli da titolare della maglia azzurra. Per questo motivo si accaserà altrove. Dove? Come rivela Il Corriere dello Sport adesso sono soprattutto due squadre italiane a cercarlo, vale a dire la Fiorentina e l’Atalanta di Gasperini. Formazione che punta molto sugli esterni e che sarà protagonista anche in Champions League. Si era fatto avanti anche il Cagliari di Di Francesco e non si esclude qualche offerta dall’estero nelle prossime settimane. Un futuro insomma tutto da scrivere.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sfuma un obiettivo: rinnova con la Fiorentina

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!