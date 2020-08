ESCLUSIVO CALCIOMERCATO ROMA FAZIO VILLARREAL – In uscita dalla Roma e in scadenza di contratto a giugno 2021, Federico Fazio ha ricevuto qualche sondaggio dall’argentina, ma l’idea iniziale è quella di giocare ancora qualche anno in Europa. In tal senso, nelle ultime settimane ci sono stati dei sondaggi, soprattutto dalla Spagna.

Calciomercato Roma, Villarreal su Fazio

Secondo quanto raccolto da ‘Asromalive.it’, infatti, l’ex Siviglia e Tottenham piace al Villarreal, in cerca di esperienza per la retroguardia e interessato anche all’ex Musacchio, in uscita dal Milan. L’interessamento nasce da Unai Emery, ufficializzato recentemente alla guida del submarino amarillo e tecnico del Comandante durante la sua tappa andalusa (66 presenze, 3 gol e 2 assist.

INGAGGIO FAZIO – In caso di accordo con il calciatore (la proposta è biennale), il club capitolino è pronto anche a considerare la rescissione consensuale per liberarsi dell’ingaggio da 2,5 milioni di euro.

