Calciomercato Roma, il rinforzo per il centrocampo è già in casa

Il calciomercato della Roma potrebbe vedere diversi stravolgimenti a centrocampo in caso di cessioni. Ma Fonseca pare avere già le idee chiare per la sua mediana.

Le prossime settimane saranno decisive per l’organico giallorosso. Alcuni elementi che sembravano certi di rimanere adesso sembrano pronti invece a cambiare aria, come nel caso di Diawara appetito dall’Arsenal e di Veretout, finito nel mirino del Napoli. Insomma potrebbe esserci un vero e proprio ribaltone in mezzo al campo.

Calciomercato Roma, Fonseca punta su Villar

Eventuali cessioni saranno colmate sul piano numerico, ma come rivela Il Corriere dello Sport se Diawara andrà via ci sarà decisamente più spazio per Gonzalo Villar. Il calciatore spagnolo piace molto a Paulo Fonseca, che in questi primi mesi in giallorosso lo ha visto crescere in maniera esponenziale. Non bisogna dimenticare che la Roma lo ha prelevato dall’Elche, formazione della serie B iberica, e che il ragazzo è ancora giovane e con ampi margini.

I suoi miglioramenti si sono visti nelle occasioni in cui è stato mandato in campo dall’allenatore portoghese. Facilità di palleggio e idee chiare in cabina di regia sono i suoi punti di forza, si è adattato molto bene alla serie A e all’Italia. Ragazzo professionale ed equilibrato, è pronto a prendere in mano le redini del centrocampo giallorosso.

