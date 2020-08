CALCIOMERCATO ROMA FUTURO KARSDORP – In attesa di definire gli ultimi dettagli del passaggio di mano da James Pallotta a Dan Friedkin (closing atteso per lunedì 17 agosto 2020), il mercato della Roma si sta muovendo soprattutto in uscita.

Calciomercato Roma, cessione esuberi

Sistemato Gonalons, in definizione anche il trasferimento di Juan Jesus al Cagliari, sono molti ancora i giocatori in rosa sui quali il tecnico giallorosso Paulo Fonseca non punta. Uno di questi è Rick Karsdorp, di ritorno dal prestito al Feyenoord, dove ha totalizzato 24 presenze tra campionato, Europa League e Coppa, realizzando 2 reti e fornendo 5 assist.

Calciomercato Roma, Siviglia di Monchi su Karsdorp

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, sul terzino destro olandese, corsia nella quale la Roma ha davvero l’imbarazzo della scelta (Peres, Florenzi, Santon e Spinazzola, oltre al giovane della Primavera Bouah, ndr), ci sarebbe un ritorno di fiamma, non di un club, ma del direttore sportivo del Sivgilia Monchi, il quale lo aveva portato nella capitale nell’estate del 2017 per 16 milioni di euro. Su di lui oltre agli andalusi, ci sono anche Schalke e Southampton.

#Schalke and #Sevilla are interested in #ASRoma right-back Rick #Karsdorp. Monchi bought him 3 years ago and now could buy the dutch player another time. Schalke appreciate him and in the last days #Southampton have also asked info. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2020

