Continuano le manovre in difesa del calciomercato Roma, spunta anche Maksimovic, duello con Everton e Milan

Con o senza Smalling, la Roma avrà comunque bisogno di rinforzi difensivi se si continuerà ad optare per la difesa a tre. Tanti i nomi accostati al club giallorosso in questi mesi, con una novità delle ultime ore. Il prossimo centrale romanista potrebbe infatti arrivare dalla Serie A, anche se c’è da battere la concorrenza di Everton e Milan, oltre a dover fare i conti con una quotazione abbastanza elevata.

Calciomercato Roma, piace Maksimovic

Secondo ‘Radio Kiss Kiss’, infatti, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Nikola Maksimovic. Il Napoli, nonostante una stagione abbastanza positiva, non lo considera incedibile e valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro. Visti i discorsi aperti con Under, non è escluso che l’ex Torino possa rientrare in un discorso più ampio fatto di scambi, anche se il pressing del suo ex allenatore Ancelotti è molto forte.

