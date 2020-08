Calciomercato Roma, il Napoli per ora non affonda il colpo

Il calciomercato della Roma vede degli elementi giallorossi finiti nel mirino del Napoli. Quale sarà il futuro di Cengiz Under e Veretout?

Il club partenopeo vuole rinforzarsi pescando in casa giallorossa e a finire nella lista degli acquisti ci sono l’attaccante turco e il centrocampista francese. Diversa pare essere la posizione della Roma a riguardo. Under può partire, più complicata sarebbe la cessione di Veretout, giocatore sul quale Fonseca punta molto anche per la prossima stagione. Una eventuale cessione sarebbe da prendere in considerazione solo in caso di una offerta economica molto interessante.

Calciomercato Roma, la situazione Under

Il turco Cengiz Under è ormai da tempo nel mirino del Napoli di De Laurentiis. Del resto il club partenopeo deve trovare una nuova pedina proprio nella zolla di campo occupata dall’ex Basaksehir, ovvero la fascia destra offensiva. Il contratto di Callejon è infatti scaduto e lo spagnolo lascia un vuoto che bisognerà colmare al più presto. La Roma per il suo calciatore, come rivela La Gazzetta dello Sport, chiede non meno di trenta milioni di euro, una somma che il Napoli però non sembra essere disposto a mettere sul piatto. E’ vero che Under ha giocato poco dopo il lockdown, ma il suo valore non può essere messo in discussione. Ha già dimostrato tutto il suo talento e anche l’età è un dettaglio del quale bisogna tener assolutamente conto. Il turco ha infatti ancora ampi margini di crescita.

