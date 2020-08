CALCIOMERCATO ROMA TORREIRA ARSENAL DIAWARA – Proseguono con insistenza i contatti tra la capitale italiana e quella inglese per uno scambio tra i due club. Alla Roma interessa Lucas Torreira, mentre all’Arsenal Amadou Diawara, con entrambi che genererebbero due plusvalenze.

Calciomercato Roma Torreira-Diawara, le ultime

Come riportato dall’edizione web de ‘Il Romanista’, lo scambio è diventato, nelle ultime ore, qualcosa di più di una semplice suggestione di calciomercato. Asse Roma-Londra caldissimo, dunque, le società stanno lavorando per arrivare ad una conclusione dell’affare nei prossimi giorni. In questa stagione l’uruguaiano ha totalizzato 39 presenze, realizzando 2 gol, 1 assist e ricevendo 7 cartellini gialli.

Calciomercato Roma, Torreira ha detto sì

Intanto sempre il giornale online in questione, riporta come nelle ultime ore l’ex giocatore della Sampdoria avrebbe dato il suo benestare, e quindi disponibilità, al trasferimento nella capitale. Intanto anche Fiorentina e Torino hanno iniziato a sondare il terreno per l’ex centrocampista bluerchiato.

