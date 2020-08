Calciomercato Roma: chi resta, chi va via e chi è in bilico

Calciomercato Roma, è tempo di fare il punto della situazione su chi rimarrà alla corte di Paulo Fonseca nella prossima stagione.

Sono giorni decisamente importanti per il club giallorosso. La nuova stagione è infatti alle porte, a breve ci sarà il nuovo ritiro della squadra di Fonseca e il club dunque è impegnato nella programmazione della nuova rosa. Ci saranno alcune cessioni, alcune delle quali probabilmente dolorose, ma si spera anche che possano arrivare degli ottimi elementi nella capitale. Ecco intanto, giocatore per giocatore, le chance di rimanere in giallorosso dopo i rumors dell’ultimo periodo.