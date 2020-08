Calciomercato Roma, ultim’ora: svolta definitiva per il Ds

Lunedì ci sarà il closing e nei giorni successivi verrà ufficializzato il nuovo direttore sportivo, prende quota l’ipotesi straniera

In attesa del closing con Friedkin, previsto per lunedì, la Roma del futuro spera di poter prendere forma il prima possibile. Uno dei primi tasselli da sistemare è senza dubbio quello del direttore sportivo. Tanti i nomi accostati al club capitolino, a partire dagli italiani Ausilio, Berta e Paratici, fino ad arrivare allo spagnolo Ramon Planes. Per quanto riguarda quest’ultimo, da oggi sarà sicuramente più facile ingaggiarlo.

Calciomercato Roma, Planes esonerato dal Barcellona

Subito dopo la sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco, Piqué e Bartomeu hanno parlato di decisioni importanti a livello strutturale e una di queste riguarda proprio il dirigente accostato alla squadra giallorossa. Oltre a Setien e il suo staff, infatti, il club catalano ha già deciso di esonerare anche i dirigenti Planes e Grau, ma è in bilico anche Abidal.

