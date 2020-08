Calciomercato Roma, i rumors delle ultime ore riportano una suggestiva ipotesi di scambio che potrebbe materializzarsi tra i giallorossi e l’Inter

Il nome di Edin Dzeko è sempre in cima alla lista dei desideri del tecnico dell’Inter Antonio Conte. Non è un mistero che il mister dei nerazzurri desiderasse avere in dote il bosniaco fin dal momento del suo arrivo a Milano. Il profilo dell’attaccante sarebbe ottimo, nell’ottica di Conte, per poter ricoprire il ruolo di vice Lukaku.

Dzeko però, dal suo punto di vista, non ha mai nascosto la propria volontà di restare nella Capitale. Anche lo sfogo avuto a caldo dopo l’eliminazione subita in Europa League contro il Siviglia, potrebbe essere letto come in chiaro segno di voglia di restare e di vincere con i colori giallorossi.

Gli scenari di calciomercato però, come si sa, possono cambiare in maniera repentina. In più c’è da considerare l’imminente arrivo della nuova proprietà texana a Roma, che potrebbe decidere nuove strategie in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, ipotesi scambio Dzeko – Perisic

Sotto questo punto di vista, una suggestiva ipotesi di mercato è stata lanciata dal portale calciomercatoweb.it

La trattativa riguarderebbe un eventuale scambio che potrebbe materializzarsi sull’asse Roma – Milano. Sembra infatti che nelle ultime ore, dopo la prestazione splendida nel match di Champions League contro il Barcellona, si sia scaldato l’interesse dei giallorossi per Ivan Perisic.

Il calciatore croato milita al momento nelle file del Bayern Monaco, ma è sempre di proprietà dell’Inter. Se i nerazzurri dovessero captare segnali di concreto interesse da Trigoria, allora potrebbero proporre uno scambio alla pari Perisic – Dzeko.

In questa maniera la dirigenza interista riuscirebbe ad accontentare la richiesta del sempre molto esigente Antonio Conte.

