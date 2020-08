Calciomercato Roma, Pirlo punta un esubero giallorosso

Nel calciomercato della Roma sono in programma diverse cessioni, tra cui quella di Alessandro Florenzi, appena rientrato dal prestito a Valencia.

A gennaio infatti il calciatore aveva deciso di lasciare, a malincuore, la maglia giallorossa per trovare più spazio. Il Valencia però non lo ha riscattato e dunque è tornato alla Roma. Nonostante Fonseca abbia cambiato modulo, e l’attuale 3-4-2-1 sembra adatto alle sue caratteristiche, per Florenzi all’orizzonte c’è la cessione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, torna nella capitale ma lo vuole Monchi al Siviglia

Calciomercato Roma, c’è la Juve per Florenzi

L’ex capitano giallorosso ha senz’altro un grande numero di estimatori, pronti ad accoglierlo in rosa per la sua duttilità. Si è fatto avanti il Cagliari di Eusebio Di Francesco, pronto ad affidargli quella maglia da titolare tanto ambita. Ma c’è anche la Fiorentina sulle sue tracce, così come l’Atalanta di Gasperini. Un club che punta molto sugli esterni e nel quale Florenzi senz’altro sarebbe uno dei giocatori chiave.

Ma adesso potrebbe farsi avanti anche una big della serie A. Come si legge su “Il Romanista” infatti, anche la Juventus si aggiunge alla lista delle formazioni interessate all’esterno destro giallorosso. Calciatore che in carriera ha ricoperto tanti ruoli e che forse anche per questo motivo potrebbe essere una pedina ambita da Andrea Pirlo, che da qualche giorno ha preso il posto in panchina dell’esonerato Maurizio Sarri.

Pirlo pare intenzionato a utilizzare il 3-5-2 come modulo, in cui Florenzi può esprimersi al meglio da esterno nel 3-5-2.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, una doppia cessione in arrivo

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!