Il calciomercato Roma non si ferma nemmeno a Ferragosto. E le voci che riguardano l’attacco giallorosso parlano di un intreccio possibile per un nuovo attaccante.

E’ da tempo che i giallorossi sono in trattativa con il Napoli per due elementi della rosa di Fonseca. E ora sembra esserci all’orizzonte uno scambio importante, che vedrebbe quantomeno coinvolto Cengiz Under, da tempo ormai sulla lista dei partenti in casa giallorossa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, torna nella capitale ma lo vuole Monchi al Siviglia

Calciomercato Roma, arriva Milik e parte Dzeko?

Il Corriere dello Sport rivela quello che potrebbe essere un vero e proprio intreccio di mercato tra Roma e Napoli. I partenopei, non è un mistero, sono da tempo interessati a due calciatori giallorossi, ovvero l’esterno Cengiz Under e il mediano Jordan Veretout. Il turco è valutato 30-35 milioni di euro, più o meno la stessa cifra del centrocampista francese. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto come contropartita Milik. Il centravanti polacco cambierà aria e ha di fatto già in mano un accordo con la Juventus. Che nel frattempo però ha cambiato allenatore: c’è Pirlo adesso al posto di Sarri.

Non è da escludere dunque che Milik possa prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirsi alla Roma. E a quel punto Dzeko potrebbe finire sul mercato, del resto ci sono tanti grandi club italiani ed europei che sarebbero ben felici di accoglierlo in rosa. Il giocatore, che sarebbe molto felice di rimanere alla Roma, viene valutato attorno ai 10 milioni di euro.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, una doppia cessione in arrivo

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!