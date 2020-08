Calciomercato Roma, il Newcastle piomba su Smalling

Il calciomercato Roma è incentrato soprattutto sul ritorno di Chris Smalling in giallorosso. Un ritorno che però si sta complicando.

Non è un mistero che la volontà della Roma sia quella di riuscire a riportare alla corte di Paulo Fonseca il centrale dello United, tornato in Inghilterra per fine prestito dopo che la Roma in tutti i modi possibili ha cercato di trovare un accordo con i Red Devils. Il Manchester però non ha mollato sul prezzo. Per cedere il giocatore vuole almeno venti milioni di euro.

Il futuro del difensore inglese è ancora tutto da scrivere. E Chronicle Live sottolinea come per Smalling non è da escludere un ritorno in Premier League. Non con la maglia dello United, perché nonostante i buoni rapporti con Solskjaer il calciatore è destinato a giocare altrove. Si è fatto avanti il Newcastle, squadra che ha grandi ambizioni, e anche il Fulham sarebbe pronto ad accoglierlo. Dunque la Roma se davvero vorrà puntare al ritorno del centrale in giallorosso farà bene a non perdere tempo.



