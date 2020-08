Sono tanti i giocatori in uscita dalla Roma e, in attesa di chiudere per Juan Jesus e Perotti, ci sono novità anche sul fronte Santon

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di un’offerta importante per Fazio, ma il difensore argentino non è l’unico dei tanti calciatori in uscita ad aver ricevuto proposte in questi giorni. Come è noto, la Roma sta provando a chiudere con il Cagliari per Juan Jesus, mentre su Perotti è forte l’interesse del Fenerbahçe. Rimanendo in Turchia, le ultime voci raccolte da ‘trtsport.com.tr’ parlano addirittura di un pre accordo tra giallorossi e Besiktas per la cessione di Davide Santon.

Calciomercato Roma, Santon ha detto no

Secondo ‘laroma24.it’, però, il giocatore non sarebbe convinto della destinazione e spera in altre offerte ufficiali. Una di queste potrebbe arrivare dal Lille, interessato all’ex Inter già da diverso tempo.

