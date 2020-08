Nonostante il giocatore abbia già fatto sapere di voler dare la priorità assoluta alla Roma, il futuro di Chris Smalling dipenderà per forza di cose anche dalle manovre del Manchester United, che sta facendo di tutto per creare un’asta internazionale sul difensore. Nei giorni scorsi, si è parlato di un forte interessamento dell’Inter, ma la squadra nerazzurra non è l’unica insidia italiana per la nuova dirigenza giallorossa. Detto che i Red Devils hanno offerto il calciatore anche ad alcune squadre inglesi (Fulham, Newcastle, Everton e Tottenham), le idee tattiche di Andrea Pirlo potrebbero favorire un passaggio di Chris alla Juventus.

Calciomercato Roma, Smalling offerto alla Juve

Intenzionato a riproporre la difesa a tre, il nuovo tecnico della Juventus ha bisogno di rinforzi e, secondo ‘Calciomercatoweb.it’, uno di questi potrebbe essere proprio il numero 6 giallorosso. Stando alla testata online, infatti, i Red Devils per riuscire ad ingaggiare Alex Sandro starebbero considerando un’offerta da 18 milioni più il cartellino di Smalling, valutato 22 milioni di euro.

