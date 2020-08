Alla ricerca di rinforzi in difesa, la Roma sta setacciando anche il calciomercato italiano, ma una pista sembra sfumare

Nonostante la nuova era inizierà solamente lunedì, le voci di calciomercato sulla Roma si susseguono senza soluzione di continuità. Alle prese con la difficile trattativa per Smalling, il club giallorosso non perde di vista anche altre piste difensive. Tra i profili che già da tempo stuzzicano le fantasie dei giallorossi, c’è anche Takehiro Tomiyasu. Abile a giostrare sia al centro della difesa che sulla fascia, il giapponese è reduce da un’ottima prima stagione italiana.

Calciomercato Roma, richiesta shock per Tomiyasu

Secondo ‘La Repubblica’, c’è stato un ritorno di fiamma per il giocatore portato in Italia da Walter Sabatini, ma c’è da fare i conti con una richiesta shock da parte del Bologna: 25 milioni di euro. Una cifra molto elevata che potrebbe indurre il nuovo management a guardare altrove per quel ruolo.

