Cessione Roma, in attesa del closing, che dovrebbe avvenire lunedì, inizia a prendere forma la composizione del nuovo consiglio di amministrazione dell’era Friedkin

Ferragosto di lavoro per i legali del gruppo Friedkin in vista del closing che dovrebbe sancire l’acquisizione della società giallorossa e l’inizio di una nuova gestione a Trigoria. Gli avvocati del magnate texano sono a Londra per sistemare le ultime carte in vista dello sbarco a Roma e della conseguente firma finale che dovrebbe avvenire lunedì.

Intanto sembra essere già arrivata qualche novità concreta per quanto riguarda il futuro staff dirigenziale e amministrativo. Innanzi tutto secondo quanto riportato da Il Tempo, la poltrona di presidente sarà occupata da Dan Friedkin e non dal figlio Ryan al qualche sarà comunque affidata la gestione diretta del club.

Resta ancora incerta invece, la data dell’arrivo dei due nella Capitale a causa delle restrizioni sui viaggi per l’emergenza coronavirus, anche se Ryan si trova già in Europa da giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, arriva il “no” per un portiere

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, che intreccio per l’attacco

Cessione Roma, ecco i nomi del nuovo cda

L’altra novità riguarda la composizione del nuovo consiglio di amministrazione. Sempre secondo Il Tempo, saranno sette inizialmente i consiglieri scelti da Dan Friedkin. Oltre a lui e a Ryan, all’interno del board ci saranno i manager del gruppo Marc Watts, Eric Felen Wiliamson III, Brian Walker e Analaura Moreira Dunkel.

La settima figura dovrebbe essere quella del banchiere romano Alessandro Barnaba, che ha affiancato il gruppo durante la trattativa con Pallotta e ora potrebbe dare una mano per il rilancio del club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il Newcastle piomba su Smalling

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pirlo punta un esubero giallorosso

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!