Calciomercato Roma, il Besiktas vuole un difensore giallorosso

Il calciomercato della Roma vedrà nelle prossime settimane diversi elementi della rosa di Fonseca lasciare la maglia giallorossa.

L’obiettivo della società è ormai risaputo da tempo. Bisogna sfoltire l’organico cedendo quei giocatori che non rientrano più nei piani del club. In questo modo si potranno recuperare delle importanti risorse economiche e nello stesso tempo si abbasserà il monte ingaggi giallorosso. Per questo motivo diversi giocatori, da Perotti a Under, da Fazio a Juan Jesus, sono in procinto di lasciare la capitale. E potrebbero non essere i soli, visto che i calciatori della rosa di Fonseca sono ambiti anche oltre i confini nazionali.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, che intreccio per l’attacco

Calciomercato Roma, il Besiktas punta Santon

Intanto una voce riguardo la cessione di un giocatore giallorosso arriva dalla Turchia. Secondo il portale TRT Spor infatti il Besiktas sarebbe fortemente interessato a Davide Santon. Il calciatore è stato un jolly per Fonseca, che lo ha schierato anche come mediano davanti alla difesa. Tuttavia dopo la ripresa della stagione per l’ex Inter gli spazi si sono notevolmente ridotti, ha giocato molto poco. La formazione turca sarebbe pronta a fare un’offerta alla Roma per portarlo a Istanbul.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Pirlo punta un esubero giallorosso

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!