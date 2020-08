Calciomercato Roma, nuova esperienza per Cardinali

Calciomercato Roma, nuova destinazione per il portiere Cardinali. L’estremo difensore giallorosso riparte dalla serie C.

Classe 2001, il giovane estremo difensore quest’anno è stato praticamente in pianta stabile nel gruppo di Paulo Fonseca con il ruolo di quarto portiere. Finito tante volte nella lista dei convocati, viste le defezioni di Lopez e Mirante, ora però ha bisogno di giocare per continuare nel suo percorso di crescita.

Calciomercato Roma, Cardinali riparte dal Matelica

Il portiere giocherà nella prossima stagione con la maglia del Matelica, in serie C, dove avrà sicuramente l’opportunità di scendere in campo con continuità. Ad annunciarlo è stato lo stesso club marchigiano sul sito internet. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Per me si tratta della prima fuori casa, e sono entusiasta. Sarà un processo sicuramente stimolante. Alla Roma ho appreso tanto, sempre a contatto con portieri di grande esperienza e professionalità. Da ognuno di loro ho cercato di rubare qualcosa” ha detto Cardinali.

Che ha poi ringraziato il suo nuovo club. “La chiamata del Direttore Micciola mi ha convinto. Mi sono sentito fortemente voluto, mi è stato illustrato un progetto serio, con un bel mix di giovani e giocatori più esperti, in una cornice tranquilla, ma con una Società ambiziosa e determinata a far bene. Non potevo chiedere di meglio per mettermi alla prova e provare a dimostrare le mie qualità” ha concluso Cardinali.



