Calciomercato Roma, accostato anche ai giallorossi l’attaccante uruguayano Edinson Cavani sarebbe a un passo dal trasferirsi in Portogallo

Edinson Cavani, uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato, sarebbe pronto a trovare una sistemazione. Ad accoglierlo a braccia aperte sarebbe pronto il Benfica. Secondo quanto scritto dal giornalista uruguayano Sebas Giovanelli e secondo le informazioni raccolte calciomercato.it, l’attaccante potrebbe sbarcare in Europa addirittura in serata.

Il calciatore era stato accostato nelle scorse settimane anche ad altri club tra i quali figurava anche la Roma. Cavani infatti, avrebbe dovuto essere il biglietto da visita di una fantomatica cordata sudamericana che avrebbe dovuto rilevare la società giallorossa. Tra le altre squadre interessate al centravanti vi erano anche Inter, Juventus e Atletico Madrid.

L’uruguayano aveva invece rifiutato in precedenza un’offerta di ingaggio arrivata dal club statunitense dell’Inter Miami.

Calciomercato Roma, Cavani va al Benfica

Un tira e molla quello tra Cavani e il Benfica che in realtà va avanti già da alcune settimane. Qualche tempo fa infatti, si era parlato di un incontro tra il fratellastro e agente del calciatore Walter Guglielmone e il presidente dei lusitani Luis Filipe Vieira.

La trattativa però era stata prontamente smentita dagli stessi portoghesi con un comunicato stampa attraverso il proprio sito ufficiale. Adesso invece sembra che sia la volta buona e in Portogallo pare stiano già organizzando una presentazione in grande stile, degna di un campione come Cavani.

Questo colpo di mercato rappresenta senz’altro un punto di rilancio importante per le ambizioni del club di Lisbona.

