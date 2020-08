Calciomercato Roma, decisione spiazzante sul Ds

Lunedì mattina ci sarà il closing e inizierà l’era Friedkin, ma per quanto riguarda la nomina del direttore sportivo c’è una grande novità

Ormai ci siamo. Mancano davvero poche ore al closing che sancirà l’inizio di una nuova era in casa Roma. Da lunedì, Dan Friedkin sarà il nuovo presidente della società giallorossa e insieme al figlio potrà iniziare a prendere le decisioni importanti per il futuro. Non tutte però, perché, secondo quanto riportato da ‘gazzetta.it’, il nuovo direttore sportivo non verrà nominato a stretto giro di posta.

LEGGI ANCHE >>> Direttore Sportivo AS Roma, Friedkin tenta il colpo grosso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, colpo in attacco: c’è l’incontro

Calciomercato Roma, scelta del Ds rinviata

Secondo l’edizione online della rosea, il mercato sarà affidato agli attuali uomini operativi nella Roma e poi si virerà su un profilo esperto, che già conosce la Serie A. I nomi che vanno per la maggiore in Italia sono quelli di Ausilio, Giuntoli e Paratici, ma attenzione anche a Berta che ha già lavorato nel Genoa e nel Parma. Secondo le informazioni in nostro possesso, non è escluso che questo temporeggiamento sia dovuto ad alcune indiscrezioni che parlano, ad esempio, di un Paratici liberato dalla Juve solo a fine mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, casting Ds: sorpasso in Serie A

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!