CALCIOMERCATO ROMA POCHETTINO PLANES – In attesa di capire come finirà il terromoto in casa Barcellona, con una vera e propria rivoluzione che potrebbe colpire anche il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu possibile uscente a causa delle elezioni anticipate di un anno, la Roma continua a corteggiare il segretario tecnico del Barcellona Ramon Planes. Nella città spagnola il Consiglio di Amministrazione è convocato alle ore 11.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, nuova esperienza per Cardinali

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, una doppia cessione in arrivo

Calciomercato Roma, accoppiata Planes-Pochettino

Come riportato dal giornalista spagnolo Francesc Aguilars sul proprio profilo Twitter, da monitorare con molta attenzione il futuro propio di Planes, il quale dopo alcuni anni vorrebbe riunirsi con il suo amico Pochettino. Non è un mistero che entrambi sono in orbita Roma, ma prima bisognerà attendere il closing di domani. Il futuro presidente della Roma Dan Friedkin si vuole presentare al meglio, provando subito un doppio colpo in entrata. Ore caldissime…

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, torna nella capitale ma lo vuole Monchi al Siviglia

Me cuentan que la situación de mercato podría dar un vuelco con la marcha de Mauricio Pochettino junto a su amigo Ramon Planes a la Roma. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 16, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!