Calciomercato Roma, colpo in attacco: c’è l’incontro

CALCIOMERCATO ROMA MILIK NAPOLI – Sembrava davvero un destino abbastanza scritto fino a qualche settimana fa quello di Arkadiusz Milik, ma con l’esonero di Maurizio Sarri e il conseguente arrivo in panchina della Juventus di Andrea Pirlo, le scelte della dirigenza bianconero sembrerebbero altre per il momento.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, Friedkin si vuole presentare con un doppio colpo

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, nuova esperienza per Cardinali

Calciomercato Roma, la Juve molla Milik?

Il centravanti mancino del Napoli aveva già trovato un accordo con il club della Vecchia Signora, ma adesso le strade sono altre. Nei giorni scorsi si è inserita con prepotenza la Roma, che dovrà prima definire il passaggio di proprietà (domani il closing) e poi assegnare i vari ruoli dai massimi vertici della società fino ad arrivare al direttore sportivo.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, una doppia cessione in arrivo

Calciomercato Roma, incontro per Milik

Secondo quanti rportato dal sito ‘todofichajes.com’, i giallorossi già in settimana potranno provare a chiudere l’affare con i partenopei, incontrando proprio l’agente e il Napoli stesso. Il mancino polacco è in scadenza di contratto nel 2021, e non è comunque escluso che possa aprirsi una vera e propria trattativa con contropartite da ambo le parti. La richiesta rimane di 35 milioni di euro

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!