Calciomercato Roma, il Milan potrebbe acquistare un portiere giallorosso per il ruolo di secondo alle spalle di Donnarumma

Il Milan è alla ricerca di un portiere che possa ricoprire il ruolo di secondo alle spalle di Donnarumma. I rossoneri infatti speravano in un possibile ritorno di Reina a Milano, ma secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, l’ex estremo difensore del Napoli sarebbe a un passo dal tornare in Spagna tra le fila del Valencia.

A questo punto al tecnico Pioli urge riuscire a trovare nel più breve tempo possibile un rinforzo tra i pali. L’idea che sarebbe spuntata in queste ore porterebbe diritto in casa Roma.

Calciomercato Roma, idea Olsen per il Milan

I rossoneri infatti, sempre secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, starebbero pensando di acquistare il portiere giallorosso Robin Olsen. Lo svedese è un calciatore in esubero a Trigoria dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito a Cagliari. Per lui la dirigenza capitolina, già da qualche settimana, sta cercando una sistemazione un po’ dappertutto.

Ieri si è addirittura parlato di un eventualità di prestito al Frosinone in caso di promozione dei ciociari in Serie A. C’è da scommettere che la destinazione Milan, sarebbe gradita a Olsen. La situazione portieri continua a essere quindi abbastanza movimentata sotto al Colosseo. Al momento l’unico sicuro di restare è Antonio Mirante, mentre per Pau Lopez si continuano a valutare altre soluzioni.

L’estremo difensore spagnolo non ha avuto un rendimento convincente in questa stagione, ma nello stesso tempo la società capitolina non vuole venderlo a un prezzo che svaluti troppo l’investimento fatto durante il mercato dell’estate 2019.

