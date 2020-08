Calciomercato Roma, l’esterno vuole restare in Baviera

Calciomercato Roma, dopo i rumors di ieri, arriva la notizia che un calciatore che potrebbe interessare ai giallorossi vuole invece rimanere in Baviera

Il futuro di Ivan Perisic sarà probabilmente ancora con la maglia del Bayern Monaco. Come riportato infatti da calciomercato.it l’intenzione del calciatore croato sarebbe quella di rimanere in Baviera e lui stesso starebbe spingendo affinché la società acquisti a titolo definitivo il suo cartellino dall’Inter.

Il problema può essere rappresentato dal fatto che il Bayern non ha intenzione di spendere i 20 milioni di euro pattuiti l’anno scorso al momento del prestito. A questo punto però sembra probabile, visti gli ottimi rapporti tra le due dirigenze, un incontro a metà strada.

Nelle scorse settimane si era anche parlato della disponibilità del tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, ad accogliere di nuovo Perisic a Milano. A questo punto però, la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza.

Calciomercato Roma, l’ipotesi di scambio Dzeko – Perisic

Nella giornata di ieri era circolata anche una suggestiva ipotesi di mercato che vedeva coinvolta anche la Roma. Secondo quanto era stato riportato da calciomercatoweb.it infatti, l’interesse della società giallorossa sarebbe cresciuto nei confronti di Perisic dopo la grande partita disputata nel match di Champions League contro il Barcellona.

Nel caso in cui l’interesse dei capitolini fosse stato concreto, l’Inter avrebbe potuto proporre uno scambio con Edin Dzeko, vecchio pallino di mister Conte. Una strada difficilmente percorribile visto appunto la notizia di oggi, della volontà del croato di rimanere in Baviera per vestire ancora la maglia del Bayern Monaco.

