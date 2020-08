CALCIOMERCATO ROMA PEROTTI FENERBAHCE – Titoli di coda per l’esperienza capitolina di Diego Perotti dopo ben quattro stagioni e mezzo. Il giocatore argentino, infatti, secondo quanto riportato dal sito turco ‘fotomac.com.tr’, è in procinto di sbarcare a Istanbul, con arrivo previsto proprio domani pomeriggio.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, colpo in attacco: c’è l’incontro

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, Friedkin si vuole presentare con un doppio colpo

Calciomercato Roma, Perotti al Fenerbahce

Trovato l’accordo con il calciatore già da tempo, sarebbe stato trovato anche quello con la società giallorossa, mancherebbe soltanto l’ufficialità che potrebbe arrivare tra domani e dopodomani, quando ‘El Monito’ dovrà presentarsi al centro di allenamento del Fenerbahce per il suo primo allenamento da nuovo giocatore del club turco. Il sito in questione riporta come un ruolo fondamentale nella trattativa l’ha avuto l’ex giocatore Emre Belozoglu.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, una doppia cessione in arrivo

La stagione di Perotti

Alla Roma dovrebbero andare pocoHeel, mentre al giocatore 2,5 milioni di euro netti. In questa stagione ha totalizzato 26 presenze con la maglia giallorossa, realizzando sei reti e fornendo quattro assist. Non è stata una stagione fortunata per ‘El Monito’, il quale da un paio di anni è alle prese anche con alcuni infortuni.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!