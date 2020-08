Calciomercato Roma, l’agente di mercato Mino Raiola starebbe pensando di proporre un obiettivo giallorosso al Milan

La composizione della prossima linea difensiva della Roma è ancora in alto mare. Allo stato attuale delle cose gli unici due giocatori sicuri di restare nella Capitale sono Mancini e Ibanez. Rumors di mercato invece si rincorrono per altri calciatori come Fazio (Villareal), Juan Jesus (Cagliari) e Kolarov.

Dopo la firma del closing per il passaggio societario da Pallotta al gruppo Friedkin, che dovrebbe avvenire domani, le carte in tavola però potrebbero cambiare. Innanzitutto c’è una buona probabilità che la nuova dirigenza possa fare un tentativo concreto per riportare Chris Smalling in giallorosso.

Il difensore inglese pare abbia rifiutato nelle ultime ore la destinazione Newcastle e quindi la sua intenzione sarebbe quella di tornare a Roma anche a costo di ridursi l’ingaggio per venire incontro alle esigenze economiche della società capitolina.

Nel frattempo comunque i giallorossi si guardano intorno cercando ulteriori alternative. In questo senso un obiettivo è rappresentato da Armando Izzo del Torino. Il centrale è seguito anche da altri club italiani, è in queste ore il suo nome è stato inserito in un ipotetico scambio.

Secondo quanto riportato infatti da calciomercato.it, il suo agente Mino Raiola potrebbe proporre Izzo al Milan nll’ottica di uno scambio con Rade Krunic che piace molto al nuovo tecnico dei granata Marco Giampaolo.

Il presidente del Torino Cairo avrebbe fissato la valutazione del suo calciatore intorno ai 20 – 25 milioni di euro e quindi la possibilità di questo affare permetterebbe ai rossoneri di limitare l’esborso economico nell’eventualità di un acquisto.

