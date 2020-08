Calciomercato Roma, Schick può rimanere in Bundesliga

Uno dei giocatori chiave del prossimo Calciomercato della Roma sarà senz’altro Schick. Dove giocherà nella prossima stagione l’attaccante ceco?

Il calciatore della Repubblica Ceca è ancora al Lipsia, squadra nella quale si è senz’altro rivalutato molto. Protagonista in campionato, si sta giocando la finale di Champions League con il suo club. Il Lipsia è infatti semifinalista del torneo dopo aver eliminato l’Atletico Madrid, anche se Schick ha giocato solo nel finale. I tedeschi non sembrano avere intenzione di puntare sul giocatore, per il quale avevano un accordo per il riscatto, fissato a 29 milioni di euro.

Calciomercato Roma, il Bayer su Schick

Non è da escludere che il Lipsia possa ancora chiedere uno sconto alla società giallorossa, che però non scenderà sicuramente sotto i 25 milioni di euro. E intanto si fa strada la voce che vorrebbe Schick rimanere ancora in Bundesliga. Come ha sottolineato Sky Sport infatti il calciatore ceco è nel mirino del Bayer Leverkusen. Le “aspirine” sono vicine a cedere il loro gioiello Kay Havertz al Chelsea e Schick sembra essere il giocatore giusto per prenderne il posto.

Bayer are still in talks to finalize the deal with #Chelsea and planning the future after Kai #Havertz.

Bayer are interested in signing #ASRoma player Patrick #Schick currently on loan with #Leipzig. The 24 years old czech played withTimo Werner this season. @SkySport #tranfers pic.twitter.com/gkpxPyvZ08 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 15, 2020



