Cessione Roma, i chiarimenti di James Pallotta

Sono giorni chiave per la Cessione Roma. Il 17 agosto dovrebbe esserci il closing per il passaggio del club nelle mani di Friedkin.

Ormai non ci sono dubbi sul fatto che James Pallotta cederà il club a Dan Friedkin. Le due parti hanno infatti trovato l’accordo dopo una trattativa durata mesi. L’imprenditore di Boston passerà la mano ma nel frattempo ha voluto fare dei chiarimenti.

Roma, le parole di Pallotta su closing e Friedkin

James Pallotta ha parlato con il Corriere dello Sport per puntualizzare alcune indiscrezioni che erano spuntate nei giorni scorsi. La prima quella relativa al closing, in programma il 17 agosto. Si era parlato di Londra come possibile sede, ma l’imprenditore di Boston ha detto al quotidiano: “Siete sicuri che il closing sarà a Londra? Magari lo faremo a Boston, o a Roma, o in Croazia”.

Lo stesso Pallotta ha negato anche di aver detto ai dirigenti di non avere contatti con il futuro proprietario Friedkin prima del closing. “Non potrei mai pretendere una cosa del genere. Anzi, alcuni dei miei manager hanno parlato a Friedkin giusto pochi giorni fa. Ho offerto all’acquirente sin dallo scorso autunno la mia totale disponibilità a collaborare. Sono pronto a dare consigli, in modo che Friedkin possa imparare dai miei errori per non ripeterli” ha detto.



