Calciomercato Roma, l’Everton di Ancelotti è la nuova pretendente per un calciatore giallorosso. Si profila un’asta a livello europeo

L’Everton di Carlo Ancelotti è la nuova pretendente per quanto riguarda Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 infatti, il tecnico italiano avrebbe espresso la sua volontà a poter acquistare il terzino destro giallorosso.

A questo punto per il calciatore si potrebbe profilare un’asta che andrebbe a coinvolgere diverse squadre sia italiane che europee. Non è un mistero infatti che Florenzi sia seguito in maniera forte dall’Atalanta che e prossima a cedere Robin Gosens. In Italia, oltre ai bergamaschi, anche il Cagliari di Eusebio Di Francesco spera di poter inserirsi nella corsa all’esterno. Per i sardi però il problema è rappresentato dall’ingaggio troppo oneroso che andrebbe a percepire il romanista.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interessamento da parte del Siviglia dell’ex direttore sportivo giallorosso Monchi. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno in Spagna, visti gli ultimi mesi trascorsi in prestito al Siviglia.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma, è ufficiale: i giallorossi passano a Friedkin

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma, Friedkin: “Il nostro impegno sarà totale”

Nel frattempo Florenzi è stato sottoposto al tampone per verificare le sue condizioni di salute. Un passaggio obbligatorio vista l’emergenza coronavirus in corso. Le norme vigenti infatti, stabiliscono il controllo sanitario entro 48 ore dal rientro dalla Spagna. Da mercoledì in poi potrà allenarsi con i compagni che hanno concluso i rispettivi prestiti, all’interno del centro sportivo.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma, Pallotta: “Ricordi indimenticabili”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, previsto summit tra Ryan Friedkin e Fienga

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!