La priorità del calciomercato Roma rimane quella di risolvere la vicenda Smalling. Il cambio di proprietà del club potrebbe dare un’accelerata alla trattativa.

Con Friedkin al timone (oggi è in programma il closing) l’obiettivo numero uno per la difesa rimane Chris Smalling. Il difensore inglese ha giocato una grande stagione nella capitale e Paulo Fonseca sarebbe felicissimo di riaccoglierlo in rosa. Anche lo stesso giocatore ha detto più volte di essersi trovato molto bene in Italia. E sa bene che nella Roma sarebbe un titolare fisso, avendo così l’opportunità di riconquistare la maglia della nazionale proprio nell’anno degli Europei.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Raiola propone un obiettivo al Milan

Calciomercato Roma, il nuovo piano per Smalling

La dirigenza giallorossa è impegnata prima di tutto nel tentativo di sfoltire l’organico. Una mossa necessaria per recuperare delle risorse economiche e nello stesso tempo anche alleggerire il monte ingaggi. Ma è logico che si lavora anche costantemente per Smalling. Il Manchester United continua a chiedere 20 milioni di euro per il difensore, che è stato richiesto anche dal Newcastle. Come sottolinea però Il Corriere dello Sport il calciatore sarebbe convinto di continuare la sua esperienza in serie A.

I giallorossi gli offrono un contratto triennale a tre milioni di euro all’anno e non è da escludere che con il club inglese si possa riuscire a trovare un accordo sulla base di un nuovo prestito oneroso e un riscatto obbligatorio alla fine della prossima stagione.

LEGGI ANCHE ->Calciomercato Roma, Friedkin si vuole presentare con un doppio colpo

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!