Dopo la firma ufficiale per il passaggio societario, sulla pagina del gruppo Friedkin potrebbe essere già stato svelato un doppio indizio di calciomercato

Da oggi la Roma ha una nuova proprietà. Dopo una trattativa durata mesi, è arrivato il passaggioda James Pallotta al gruppo Friedkin. Per la nuova società adesso si prospettano giorni caldi con tanti nodi da sciogliere dal punto di vista dirigenziale e tecnico.

La gestione del club sarà affidata al figlio del magnate texano Dan Friedkin, Ryan, che sembra abbia già in programma un summit di mercato con il l’attuale CEO giallorosso Guido Fienga. L’incontro dovrebbe avvenire mercoledì a Londra.

Nel frattempo però, un importante indizio per il futuro potrebbe essere arrivato proprio dalla pagina del gruppo Friedkin. Infatti, nelle due immagini che celebrano lo sbarco a Roma dei texani campeggiano le foto di Nicolò Zaniolo ed Edin Dzeko.

Le due foto potrebbero rappresentare la chiara volontà da parte del gruppo di non cedere i due calciatori, sempre al centro di voci che li vedrebbero lontani da Roma. In particolare, per quanto riguarda il centravanti bosniaco, i rumors su possibili nuove destinazioni si rincorrono alla velocità della luce.

Nella scorse settimane soprattutto si è parlato del sempre vivo interesse da parte dell’Inter e del tecnico Antonio Conte che vede nell’attaccante la perfetta alternativa a Romelo Lukaku.

E’ probabile invece che la nuova proprietà giallorossa, voglia ripartire proprio dalle conferme di Zaniolo e Dzeko per programmare il futuro.

